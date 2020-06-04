2020-06-04T15:55:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Срочная новость: губернатор Ростовской области отменил пропускной режим

Поправки внесены в указ о повышенной готовности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Людям больше не придется предъявлять пропуска для перемещения по городуЛюдям больше не придется предъявлять пропуска для перемещения по городуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 4 июня, глава донского региона Василий Голубев внес поправки в документ о повышенной готовности. Работающие люди больше не обязаны предоставлять сотрудникам правоохранительных органов справку с места работы для перемещения по городу.

Согласно документу, полицейские и представители надзорных ведомств больше не будут штрафовать людей за отсутствие разрешения.Власти также решили отказаться от их предъявления при перемещении по территории региона.

- Это один из шагов по дальнейшему смягчению ограничений, - отметили в правительстве Ростовской области.

Остальные ограничения, связанные с пандемий коронавируса в регионе, продолжают действовать. На Дону сохраняется самоизоляция, масочный режим, запрещены массовые мерпориятия. По-прежнему закрыты кафе, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и прочие места, где людям оказывают услуги.

Ожидается, что теперь власти Ростовской области будут смягчать режим только после того, как эпидемическая ситуация значительно улучшится. Пока же эпидемическая обстановка не позволяет снимать введенные ограничения, ведь за последние сутки смертельно опасный вирус нашли у 184 жителей Дона. COVID-19 выявили уже 5 тысяч 557 человек. Врачи не смогли спасти жизни 43 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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