"Это абсолютное беззаконие": адвокат ростовчанина, арестованного в Шри-Ланке за сбор жуков, поделился деталями резонансного дела

Мы уже не раз писали о ростовчанине Александре Игнатенко, сотруднике ростовского зоопарка, который оказался заложником строгих законов Шри-Ланки. Ему и его компаньонам грозит по 40 лет тюрьмы или штраф в три миллиона рублей. На Цейлоне 27-летний парень вместе со своими друзьями собирал различных животных, что строго запрещено местным законодательством. Теперь их обвиняют в незаконной ловле и уничтожении 500 редких животных. Россияне утверждают, что их двигал только научный интерес, а не коммерческая выгода. Но более 100 экзотических тварей, найденных у них в номере, вызывают массу вопросов. Попытаемся разобраться...

Суд состоялся 28 мая, но приговора не последовало. Рассмотрение перенесли на конец июня. Адвокат россиян Георгий Сухов уверен, что это связано с тем, что в дело вмешался генеральный прокурор Шри-Ланки.

- Я оцениваю эту ситуацию, как грубейшее попирание прав наших сограждан. Им вменяют умышленные лов и уничтожение редких, красно книжных видов животных. При этом нет ни одного доказательства, что они какое-либо животное ловили, или убивали. Чтобы задержание было законным, нужно соблюсти все предписанные процедуры. А вместо этого их без объяснений арестовали, закрыли в комнате, все отобрали и не предоставили ни переводчика, ни адвоката, - отметил юрист Сухов.

Он добавил, что не было составлено никаких протоколов задержания. При изъятии каких-либо вещей по всем мировым стандартам необходимо соблюсти четкие процессуальные гарантии и хотя бы составить протокол на понятном для людей языке.

- Все, что там происходит - это абсолютное беззаконие. По любым мировым стандартам все эти доказательства, в виде изъятых насекомых, должны быть исключены из обвинения, потому что они недопустимы, - добавил российский адвокат россиян Георгий Сухов.

Стоит отметить, что юрист работает в сотрудничестве с местным адвокатом, который находится в Шри-Ланке. МИД РФ уже выразил обеспокоенность судьбой наших соотечественников.

В местных СМИ другая точка зрения

В СМИ Шри-Ланки фигурирует еще один факт: выяснилось, что в машине Игнатенко и его друзей, лесничие обнаружили 184 различных животных, среди которых пчелы, бабочки и насекомые. Игнатенко рассказал, что это не такая большая цифра, как может показаться на первый взгляд.

- Если заглянуть в любой уличный фонарь и пересчитать все, что туда набилось, получится такое большое число. Некоторые стафилины и долгоносики меньше 1 мм, - рассказал Александр.

- Накануне пару таких уличных ламп я вывернул в банку, чтоб потом в отеле разобрать. Эта банка и лежала в машине - там суше всего, - добавил ростовчанин.

Большинство животных власти практически сразу выпустили на свободу. Кроме этого, полиция нашли специальное оборудование и химикаты, которыми пользовались россияне. Интересно, что один из смотрителей национального парка Хортон-Плейнс Прадип Кумара рассказал, что трое россиян также подозреваются в причастности к контрабанде диких животных в Уганде и Индии.

Игнатенко и правда успел побывать и в Уганде, и на острова Гоа в Индии. Фотографии из путешествий размещены у него в социальных сетях. Однако, по словам его супруги Елены, никаких проблем с законом в тех странах у него не было.

Любопытство или выгода?

Как сказал Александр, животных он планировал сфотографировать под хорошим светом, чтобы в будущем определить вид и особенности. Однако, по фотографиям, которые делали местные для отчетов, видно, что все животные "расфасованы" по отдельным контейнерам - целая куча специальных полу-прозрачных боксов. Если действительно парни их только фотографировали, зачем такой "профессиональный" подход? Неужели во имя простого любопытства нужно так сильно "заморачиваться"?

Как удалось выяснить у Игнатенко, каждый жук, размер которого варьируется от 1 до 8 мм, был упакован работниками национального парка в отдельный контейнер примерно по 250 мл. Таким образом, получилась "гора" различных боксов, что по-мнению ростовчанина, лишь иллюзия большого преступления.

По фотографиям, которые делали местные для отчетов, видно, что все животные "расфасованы" по отдельным контейнерам. Фото: sundaytimes

Если с другом вышел в путь, веселей дорога

С его другом Николаем связаться не удалось. Но вот второй его компаньон Артем рассказал, что познакомится с Александром за две недели до вылета в Шри-Ланку. Он узнал, что ростовчанин со своим товарищем отравляются в путешествие и ему захотелось с ними.

Товарищ ростовчанина Артем Рябов. Фото: соц. сети.

- Для меня это был отличный вариант, так как я не знаю английского языка и не хотел лететь один. А тут и английский один из нас будет знать, ну и не в одиночку. Через несколько дней парни дали мне положительный ответ и я заказал билеты, - рассказал Артем Рябов.

Он добавил, что живет в Каменском районе. Жены и детей у него нет. В России он занимался тем, что вел тематические паблики в социальных сетях. Но, когда он был в Шри-Ланке, его аккаунты взломали и стали шантажировать, требовать деньги за возврат всех страниц.

- Теперь я даже сбор денег нормально открыть не могу , так как на новых страницах в социальных сетях у меня только самые близкие друзья, - рассказал Рябов.

Что говорят эксперты?

Руководитель туроператора "Пегас туристик" в Ростове-на-Дону Илона Чиханацкая рассказала, что во многих странах мира к природным ресурсам - особое отношение, и за любые посягательства на ее представителей предусмотрено суровое наказание.

Эксперт Илона Чиханацкая.

- В большинстве стран мира существует законодательство в области охраны природы. В том числе и в странах Африки, Юго-Восточной Азии, где нелегальный вывоз животных или растений трактуется, как разорение природных богатств государства. Конечно, туристам нужно учитывать, что провозить или собирать представителей флоры и фауны без разрешения властей, без получения специальных разрешений строго запрещено, - отметила Илона Владимировна.

Специалист добавила, что подобные запреты распространяются не только на представителей флоры и фауны. Во многих странах такое же "суровое" отношение, например, к разрешённым на территории РФ электронным сигаретам. В любимый ростовчанами Таиланд, например, нельзя ввозить "вейпы" или покупать специальные жидкости для них. За это можно получить большой штраф и неприятности с полицией.

- Самостоятельным туристам всегда труднее, потому что за них никто не отвечает. Если человек отправляется в путешествие от туристической компании, ему предоставляется специальная памятка, где указана вся информация на экстренный случай. Это и необходимые прививки, и телефоны посольства РФ, и правила поведения в стране, куда человек отправляется. Я искренне сочувствую нашему гражданину, попавшему в такую трудную ситуацию, наверняка, по незнанию. Но, к сожалению, от ответственности это не освобождает, - добавила Илона Чиханацкая.

Характеристика с места работы

В целом директор зоопарка отзывается о своем сотруднике положительно. Говорит, что Александр работает с 2018 года и за это время успел себя проявить, как увлеченный и активный молодой ученый. В его обязанности входит уход за животными, подбор корма и экспертные консультации, какие условия необходимы тем или иным видам. Он получает среднюю для области зарплату (это около 30 тысяч рублей). На путешествия хватает, так как Александр заранее покупает билеты, экономит на еде (готовит сам), и выбирает самые дешевые отели и хостесы.

А прямо сейчас...

Россияне остаются под подпиской о невыезде. Дожидаться суда они будут на территории Шри-Ланки. Ранее выяснилось, что парни поселился в пустующем отеле, хозяин которого пустил их пожить бесплатно.

В общении с корреспондентом "КП-Ростов" Игнатенко признался, что суд обязал их до 15 июня предоставить шесть поручителей из местных жителей. В противном случае дожидаться суда они будут за решеткой.

Как рассказал Александр, эти условия практически невыполнимы, поскольку люди, которые оставят подписи, рискуют на 500 тысяч рупий (470 тысяч рублей) в случае, если россияне не придут в суд, а попробуют сбежать.

- От себя скажу, что вряд ли кто-то пойдёт поручителем за иностранца, которого знает от силы месяц и рискнёт такими деньгами, - признался ростовчанин.

Подробнее о том, как задерживали ростовчанина, можно прочитать в прошлой статье.