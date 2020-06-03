Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 июня 2020 года:количество зараженных перевалило за пять тысяч

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 июня 2020 года: выздороветь смогли 1 834 дончанина.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 5 195 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 253 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 29 человек. Медикам не удалось спасти жизни уже 40 человек. Выздороветь после опасной инфекции удалось 1 834 дончанам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 123,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (81), Сальском (46), Мясниковском (16), Аксайском (13), Тарасовском (10) районах, Каменске-Шахтинском (8), Донецке (8), Белокалитвинском (7) районе, Звереве (5), Шахтах (5), Азовском (5), Зерноградском (5) районах, Гукове (4), Красносулинском (4), Константиновском (4) районах, Азове (3), Таганроге (3), Батайске (3), Волгодонске (3), Октябрьском (3), Семикаракорском (3), Милютинском (2), Миллеровском (2), Багаевском (1), Советском (1), Тацинском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1), Пролетарском (1), Орловском (1), Усть-Донецком (1), Кашарском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 47% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 9,1% - от 66 до 79 лет, 1,6% - старше 80 лет, 8,3% - дети. В стационарах содержатся 574 человека. Загруженность коечного фонда составляет 21,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали женщина 73 лет с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием и 68-летняя женщина, также имеющая хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Врачи следят за состоянием – 9 613 человек, из них на самоизоляции дома – 9 513. Сняты с медицинского учета уже 30,3 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 39,9 тысячи человек. Лаборатории за день провели 2 864 теста на коронавирус.За весь период было проведено почти 136 тысяч исследований.

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