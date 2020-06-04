Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 июня 2020 года: от опасной инфекции излечились уже 40 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 июня 2020 года: выздоровели уже почти две тысячи человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 5 373 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 178 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. Врачи не смогли спасти уже 40 дончан. Выздороветь смогли 1 950 пациентов. Показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения – 128. Коэффициент распространения инфекции – 1,2.

Среди новых заболевших 35,4 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9 % - от 46 до 65 лет, 13 % - от 66 до 79 лет, 9,6 % - старше 80 лет, 6,1 % - дети. В стационарах на сегодняшний день содержатся 575 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 21,6%.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (116), Батайске (9), Азове (8), Новошахтинске (5), Волгодонске (4), Шахтах (4), Новочеркасске (3), Каменске-Шахтинском (3), Звереве (1), Кашарском (3), Сальском (3), Миллеровском (2), Усть-Донецком (2), Аксайском (1), Верхнедонском (4), Белокалитвинском (1), Веселовском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Неклиновском (1), Родионово-Несветайском (1), Кагальницком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Медики наблюдают за состоянием – 9 733 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 632. Сняты с медицинского учета уже более 31 тысячи человек. За весь период к врача обратились более 40 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 793 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 140 тысяч исследований.

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