Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 июня 2020 года: от опасной болезни излечились более двух тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 июня 2020 года: за последние сутки скончались еще три человека.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 5 557 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 184 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 28 человек. Врачам не удалось спасти жизни 43 человек. Выздороветь смогли уже 2 049 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 132,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,28.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (69), Шахтах (17), Таганроге (9), Новочеркасске (7), Аксайском районе (7), Мясниковском (7), Сальском (6), Багаевском (6), Каменске-Шахтинском (4), Новошахтинске (5), Донецке (4), Азовском (4), Целинском (4), Родионово-Несветайском (3), Семикаракорском (3), Миллеровском (3) районах, Волгодонске (3), Батайске (2), Белокалитвинском (2), Октябрьском (2), Неклиновском (2), Каменском (2), Чертковском (2), Ремонтненском (2), Веселовском (1), Мартыновском (1), Кагальницком (1), Волгодонском (1) районах, Гукове (1), Тацинском (1), Песчанокопском (1), Шолоховском (1), Зерноградском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 10,9% - от 66 до 79 лет, 6% - старше 80 лет, 10,3% - дети. В стационарах содержится 601 пациент. Загруженность коечного фонда составляет 22,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали: женщина 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 80 лет, в анамнезе которого хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также 61-летний мужчина с хроническим заболеванием лёгких. Стоит отметить, что оба мужчины поздно обратились за медицинской помощью.

Врачи наблюдают за состоянием – 9 044 человека, из них на самоизоляции дома – 8 943. Сняты с медицинского учета уже 31,8 тысячи человек. За весь к врачам обратились более 40,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 513 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 145 тысяч исследований.

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