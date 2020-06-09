«Полупустыня или субтропики»: в Ростовской области готовятся экономически реагировать на погодные аномалии

В правительстве Ростовской области обратили внимание на явные изменения в климате, из года в год систематически наблюдаемые в регионе. Капризы южной погоды влияют на экономические показатели, что особенно заметно в случае с сельским хозяйством и предприятиями агропромышленного комплекса.

ЧЕМ НАМ ГРОЗЯТ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ

Глобальное потепление происходит на всей территории России. По наблюдениям метеорологов, средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха в 1976 – 2019 годах составила 0,47°С каждые 10 лет. Эксперты предупреждают, что жаркая погода угрожает здоровью людей, а также спровоцирует засухи, экстремальные осадки и маловодье. Кроме того, стоит приготовиться к повышению пожароопасности, распространению инфекционных и паразитарных заболеваний.

Проблема климата оказалась настолько серьезной, что областные власти решили включить специальные меры по адаптации к прогнозируемым изменениям в Стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Как сообщил первый замгубернатора Дона Виктор Гончаров, к климатическим метаморфозам, по сути, предстоит адаптировать все сферы экономики.

- К разработке комплекса превентивных мер, которые будут включены в Стратегию-2030, привлекут специалистов множества сфер – прежде всего науки и отраслевых органов исполнительной власти. До сентября 2021 года будет разработан паспорт климатической безопасности Ростовской области, - отметил Виктор Гончаров.

НА ДОНУ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ МАНДАРИНЫ И ЧАЙ

Проблемы метаморфоз климата Ростовской области уже давно волнуют ученые умы. Ведущие донские климатологи составили 20 теоретических сценариев, как может перемениться погода в регионе к 2050 году. Один из самых детально описанных сюжетов превращает нашу степную зону в субтропики, в условиях которых местные аграрии начнут выращивать нетипичные культуры - такие, как мандарины и чай.

Донские фермеры через 30 лет могут стать экспортерами мандаринов и чая. Фото: spafinder.com

По словам доктора географических наук, профессора кафедры океанологии Института наук о земле ЮФУ Людмилы Беспаловой, за последние полвека среднегодовая температура на Дону увеличилась примерно на 1,5 градуса. Специалист уверена, что если погодные аномалии будут сохранятся и дальше, то к середине столетия в регионе действительно с большой вероятностью настанут реальные субтропики.

По показателям увлажнения и количеству осадков мы почти сравнялись с этой климатической зоной, особенно на юге области. Отстаем по температурам. Если в субтропиках среднегодовой показатель на уровне +11°C, на Дону пока +9,95°C.

При этом, как утверждает профессор кафедры физиологии человека и животных ЮФУ, доктор биологических наук Александр Менджерицкий, столь радикальные перемены в климате неизбежно повлекут за собой значительные изменения в жизни людей, населяющих подвергающиеся климатической трансформации районы Дона.

- Климат меняется, мы это видим. Действительно, южные районы нашей области - уже полупустыни. Там резко изменяется количество воды, местное население, наверное, будет перебираться в более прохладную климатологическую зону с более привычным характером питания и проживания ритма жизни, - считает профессор.

МАЛОВОДЬЕ ПРИВЕДЕТ К ОЩУТИМЫМ ПРОБЛЕМАМ

Один из верных признаков меняющегося климата — весеннее и летнее обмеление Дона, из-за которого страдает судоходная навигация и наполняемость водохранилищ. Причиной аномалии стали теплые зимы, повлиявшие на перераспределение осадков. Если раньше главная река области питалась снегом, то теперь, в основном, дождями.

Низкий уровень воды в реке Дон негативно скажется на качестве коммерческих грузоперевозок. Фото: fleetphoto.ru

Аналогичные проблемы с маловодьем обсуждали и на морском совете при правительстве Ростовской области этой весной. Эксперты отмечали, что низкий уровень воды в реке Дон и Цимлянском водохранилище, случившийся в 2020 году, непременно скажется на качестве грузоперевозок по транспортной артерии.

Кроме того, в обмелевших водоемах в жаркие месяцы будет происходить активный рост и цветение растительности и водорослей. Это приведет к засорению водозаборов, что может стать причиной нарушения водоснабжения в городах области.

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