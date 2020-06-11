Как в Ростовской области будут работать детские лагеря отдыха

На этой неделе, 8 июня, в России отмечали День социального работника. О празднике, работе детских лагерей и льготах семьям с детьми в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» мы поговорили с министром труда и социального развития Ростовской области Еленой Елисеевой.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.Фото: "КП" Архив

О СОЦРАБОТНИКАХ

- Елена Владимировна, роль соцработников в дни пандемии не менее важна, чем медиков...

- Наши социальные службы сегодня, действительно, взяли на себя очень большую нагрузку. Работы прибавилось в разы. Если в обычное время на обслуживании в наших центрах одновременно состоят порядка 70 тысяч пожилых людей, то сегодня нагрузка увеличилась вдвое. Дело в том, что дополнительно на обслуживание взяты 69,5 тысячи пожилых дончан старше 65 лет, которые находятся дома, соблюдая рекомендованный режим самоизоляции. И, в принципе, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сразу обратились в органы соцзащиты, чтобы понять, какую помощь они могут получить от государства в это непростое время. Кроме того, в самом начале работы по предотвращению заражения Сovid-19 в центрах соцобслуживания мы организовали телефоны горячих линий. При обращении туда люди могут получить самую разнообразную помощь, в том числе доставку продуктов, предметов первой необходимости, лекарств. Ее оказывают специально созданные мобильные бригады из числа социальных работников.

- Много людей звонят?

- В день только в региональное министерство труда поступает порядка 140-170 звонков, в центры соцобслуживания - в зависимости от территории и того количества людей, которым необходима помощь. Мы подсчитали, что за все время пандемии было зафиксировано более 25 тысяч звонков. Из них свыше девяти тысяч обращений касались доставки продуктов питания. Это то, что касается мобильных бригад, не считая помощи волонтеров, которые оказывали ее в рамках всероссийского проекта #мыВместе. А еще ведется работа с нашими подведомственными учреждениями, которые сегодня работают в режиме полного карантина. Это означает, что они не выходят за территорию, но при этом у них есть все: индивидуальные средства защиты, запас дезинфицирующих средств, осуществляется доставка продуктов питания. Мы изолировали вместе с нашими подопечными и сотрудников, чтобы предотвратить занос инфекции. Ведь понимаем, что у нас проживают люди в группе риска, поэтому не хочется никого подвергать опасности.

- По выплатам есть какие-то проблемы?

- Никаких. Если говорить о выплатах работникам стационарных учреждений, то мы осуществляем их сразу спустя две недели после того, как учреждение проработало в условиях самоизоляции, а сотрудники выполнили свою работу. Каждые две недели мы меняем персонал, отработавшая смена сразу получает выплаты. Хочу сказать, что изначально мы заводим на карантин то количество людей, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности учреждения. Сколько это будет продолжаться, не могу сказать. Зависит от эпидемической ситуации, которая будет развиваться в регионе. Наша главная задача - сберечь людей.

- Есть ли те, кто не выдерживает ритма?

- Знаете, изначально люди настороженно отнеслись к режиму изоляции в учреждениях - не каждый понимал, как это будет. У кого-то - малолетние дети и пожилые родители. И в каждой ситуации мы отнеслись с пониманием. Но большинство людей приняли и поддержали условия работы. И проблем с набором персонала для изоляции у нас не было, увольнений - тоже.

- Как, по-вашему, каков сейчас статус соцработника?

- Я неоднократно говорила, что в нашей профессии нет случайных людей. Каждый, кто приходит, скоро понимает, что работать здесь весьма не просто: и он либо уходит, либо остается с нами надолго и становится высококлассным специалистом. И, к счастью, таких большинство. Сегодня в нашей службе работают 22 тысячи человек, среди них есть и соцработники, и педагоги, и психологи, и врачи, и средний, и младший медперсонал. Соцработник сегодня - бесценный помощник. И люди открыто заявляют об этом. Статус их достаточно высок, а привлекательность профессии повысилась еще и благодаря существенному росту зарплаты в рамках реализации Майских указов президента 2012 года. Кроме того, проводятся и конкурсы профмастерства на звание «Лучший соцработник организации социального обслуживания», в том числе всероссийского уровня, где победители награждаются не только дипломами, но и денежными поощрениям. Мне приятно отметить, что в прошлом году двое представителей службы области стали в нем победителями.

Всем лагеря рекомендована работа по типу обсерватора.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О ЛАГЕРЯХ И МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

- Давайте коснемся темы летнего детского отдыха. Есть уже какое-то понимание в этом вопросе?

- Уже известно, что летом 2020 года детские оздоровительные лагеря будут работать с учетом новых методических рекомендаций по организации летней оздоровительной кампании в условиях еще сохраняющегося риска распространения Сovid-19. Их 27 мая направила в регионы федеральная служба Роспотребнадзора. Данные рекомендации разбиты на два блока. Первый - устанавливает порядок работы лагерей с дневным пребыванием. Это наши пришкольные площадки. И второй блок - это рекомендации для стационарных оздоровительных лагерей. Отдельным блоком выделены рекомендации по перевозке детей к местам отдыха и обратно.

- Расскажете?

- В первую очередь, рекомендации касаются необходимости усиления дезинфекционных мероприятий с ежедневными профилактическими осмотрами и термометрией, как сотрудников, так и детей. При этом замер температуры должен осуществляться бесконтактными градусниками. Что касается заполняемости, то в 2020 году рекомендовано пересмотреть ограничения по наполняемости лагерей. Оно должно составлять не более 50 процентов от проектной мощности. И самое основное: всем лагеря рекомендована работа по типу обсерватора - одномоментный заезд и выезд всех работников и детей. И, конечно, в таких условиях будут исключены поездки на экскурсии, походы и мероприятия с привлечением в лагерь артистов. Детям и персоналу будет запрещено покидать территорию. Есть рекомендации, разработанные для персонала и, в первую очередь, пищеблока - установлена необходимость использования средств защиты, таких как маски и перчатки. А допуск к работе будет осуществлен только по результатам анализа на Сovid-19, причем он должен быть проведен не позднее, чем за 72 часа до начала работы. Мы уже довели информацию до организаторов детского отдыха и руководителей лагерей. Сейчас они прорабатывают вопрос его организации в соответствии с рекомендованными требованиями.

- Путевки не подорожают?

- Большинство родителей к детскому летнему отдыху готовятся заранее, начиная с января, а потому путевки уже куплены. В настоящее время лагеря просчитывают свои возможности, в том числе чтобы увязать количество проданных путевок с уже озвученными мной рекомендациями. Идет кропотливая серьезная работа, которая должна быть закончена к 15 июня. В этот день планируется заседание областной межведомственной комиссии, на которой в числе прочего будет принято решение о точной дате начала оздоровительной кампании в Ростовской области. - То есть родители в этом году не смогут навестить детей в лагере? - В этом году посещений не будет. Но общение детей с родителями может быть организовано и по видеосвязи, и по телефону, чтобы ребенок смог рассказать, как себя чувствует, насколько ему нравится в лагере.

- Какие в настоящее время существуют меры соцподдержки семей с детьми?

- Их перечень с этого года расширен. Сегодня мы предоставляем 17 видов мер соцподдержки, девять из которых за счет средств областного бюджета. 17-я - новая мера, она введена по решению Президента РФ. Это ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Был установлен и срок выплаты этой меры поддержки - с 7 июня. Но в нашей области по решению губернатора первая выплата - на 70 тысяч детей - осуществлена 1 июня, в День защиты детей. Размер ее на сегодня составляет 5 549 рублей 50 копеек. Она производится семьям с доходом не выше величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного за 2 квартал 2020 года. Если говорить в цифрах, то это 10 673 рубля. Все остальные меры соцподдержки у нас сохранены, в том числе реализуется и региональный материнский капитал, размер его в текущем году составляет 121 287 рублей. Мы продолжаем ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей - их размер 8 953 рубля. Также осуществляем выплаты в связи с рождением первого ребенка. Размер их в этом году - 11 099 рублей. Также выплачивается ежегодное пособие при рождении ребенка и до 3 лет, пособие на полноценное питание беременной матери и другие выплаты.

В 2020 году рекомендовано пересмотреть ограничения по наполняемости лагерей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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