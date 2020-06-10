На Дону создадут особую экономическую зону в сердце шахтерских территорий

Донские власти готовы инвестировать от 10 до 12 млрд рублей в развитие особой экономической зоны, которая появится в самом центре шахтерских территорий Ростовской области. Как заявил глава региона Василий Голубев на состоявшемся 10 июня заседании Законодательного собрания, проект будет запущен в Октябрьском районе, недалеко от города Шахты.

Губернатор отметил, что в качестве вдохновляющего примера для создания такой территории послужила особая экономическая зона «Алабуга» (Татарстан), создатели которой уже согласились помочь с реализацией амбициозного проекта правительству донского региона.

- Я смотрел «Алабугу». Мы пришли к согласию в вопросе взаимодействия и договорились о том, что коллеги из Татарстана готовы прийти в Ростовскую область и сделать такую же зону здесь. Свой выбор мы остановили на Октябрьском районе, около города Шахты. Это самый центр шахтерского региона, куда смогут приезжать люди из близлижещих городов — например, Гуково и Новошахтинска. По нашим оценкам, стоимость проекта составляет около 10-12 млрд рублей, которые пойдут на инженерные коммуникации и подготовку территории. Плюс средства инвесторов. Шаг за шагом мы идем к этой цели, - рассказал Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что первые средства на перспективный проект особой экономической зоны в Октябрьском районе уже планировалось выделить в текущем году, однако из-за пандемии коронавируса этого сделать властям пока не удалось.

При этом, как заметил глава региона, на Дону в настоящее время существует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая включает резидентов из нескольких шахтерских городов — Гуково, Донецка и Зверево. Тем не менее, полностью решить острую проблему безработицы среди местных жителей не получилось.

Напомним, что ранее стало известно о намерении Василия Голубева выступить в августе с бюджетным посланием, в котором будут сформулированы ключевые целевые установки бюджетной политики донского региона на будущие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев к августу составит план развития экономики Дона

Донской губернатор высказался о будущих перспективах экономического развития Ростовской области. По его мнению, важно не только «включить» экономику после периода ограничений из-за пандемии коронавируса, но и наметить долгосрочные планы (подробности)