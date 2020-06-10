Василий Голубев к августу составит план развития экономики Дона

Донской глава Василий Голубев во время выступления с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год высказался о будущих перспективах экономического развития Ростовской области. По мнению губернатора, важно не только «включить» экономику после сложного периода ограничений из-за распространения COVID-19, но и наметить долгосрочные планы.

- Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона, - выразил убеждение Василий Голубев.

Кроме того, глава региона заявил о том, что уже в августе собирается выступить с большим бюджетным посланием, в котором будут сформулированы ключевые целевые установки и параметры бюджетной политики Дона на будущие годы.

В процессе подготовительной работы к этому мероприятию губернатор намерен провести целую серию экспертных консультаций с ведущими экономистами.

- Диверсифицированная экономика демонстрирует на протяжении последних лет стабильный рост. Валовой региональный продукт достиг в 2019 году полутора триллионов рублей. Это плюсом 9,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, - такие данные привел Василий Голубев во время своего доклада.

Кроме того, руководитель области подчеркнул, что в минувшем году рост промышленного производства составил 101,9%, а объемы сельскохозяйственного производства увеличились на 5,4%. По его словам, достигнутые показатели закладывают хорошую основу для дальнейшего уверенного экономразвития Дона.

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