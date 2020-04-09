2020-04-09T14:56:56+03:00
Экономика

Василий Голубев обновил перечень системообразующих предприятий Дона

Резкий рост - их стало в 2,5 раза больше, чем в 2020 году
Юрий ПОЗДНЯК
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Губернатор Василий Голубев значительно расширил список предприятий, на которые опирается донская экономика. Фото: donland.ruГубернатор Василий Голубев значительно расширил список предприятий, на которые опирается донская экономика. Фото: donland.ru
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 апреля своим распоряжением существенно расширил действующий перечень системообразующих организаций, оказывающих основное влияние на развитие и социально-экономическую стабильность Дона.

Действия главы региона стали очередным этапом по реализации дорожной карты намеченного ранее антикризисного плана по оперативной поддержке донской экономики в условиях масштабного распространения коронавирусной инфекции.

Решением Василия Голубева ключевой список был увеличен более, чем в 2,5 раза — до 448 предприятий. Отметим, что в 2020 году в перечне было всего 173 организации.

В частности, костяк нового перечня сформировали предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность промышленности и сельского хозяйства Дона. В их числе оказались компании, работающие в сферах торговли, транспорта, ЖКХ, а также связи.

Кроме них в обновленный губернатором перечень попали важные градообразующие производства, вместе с медицинскими и фармацевтическими предприятиями.

- Василий Голубев поручил своим заместителям, курирующим экономический блок, организовать мониторинг деятельности системообразующих организаций. Результаты мониторинга, а также предложения по уточнению перечня при изменении ситуации в экономике, будут направляться в областное министерство экономразвития для принятия решений, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Василий Голубев прокомментировал итоги совещания глав российских регионов с президентом страны Владимиром Путиным, состоявшимся 8 апреля в режиме онлайн конференции. Губернатор заявил, что донские власти исполнят все задачи по борьбе коронавирусом и его последствиями, поставленные главой государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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