Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 июня 2020 года: количество инфицированных увеличилось на 192

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 июня 2020 года: выздороветь смогли уже 2 550 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 6 734 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 192 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. Врачам не удалось спасти жизни 54 заболевших. Излечиться от опасной инфекции смогли 2 550 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 160. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (109), Сальском (14) районе, Таганроге (13), Шахтах (11), Мясниковском (7), Белокалитвинском (5), Тарасовском (5), Чертковском (4), Шолоховском (4) районах, Гукове (3), Новошахтинске (3), Каменске-Шахтинском (2), Песчанокопском (2), Азовском (1), Зимовниковском (1),Багаевском (1), Родионово-Несветайском (1), Каменском (1), Кашарском (1), Милютинском (1), Усть-Донецком (1), Октябрьском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 44,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% - от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, 3,1% - старше 80 лет, 8,3% - дети. В настоящее время в стационарах содержатся 696 дончан. Загруженность коечного фонда составляет 31%.

Новыми жертвами коронавируса стали три женщины – 80, 82 и 83 лет, все они страдали ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Сейчас врачи тщательно следят за состоянием – 10 922 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 10 863. Сняты с медицинского учета 34,7 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились почти 45,6 тысячи человек. Лабораториями региона за день провели 4 178 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 170,8 тысячи исследований.

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