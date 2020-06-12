Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: количество заболевших увеличилось на 220 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 26 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились 6 954 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 220 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. Медики не смогли спасти жизни 59 человек. Выздороветь смогли уже 2 702 дончанина. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 165,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 34 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (95), Неклиновском (14) районе, Шахтах (11), Белокалитвинском районе (10), Батайске (8), Миллеровском (6), Сальском (6), Мясниковском (5), Тацинском (5) районах, Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (5), Новошахтинске (5), Таганроге (5), Мартыновском (4) районе, Гукове (4), Азовском (3), Кагальницком (3) районах, Волгодонске (3), Аксайском (2), Зерноградском (2), Каменском (2), Кашарском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Азове (2), Донецке (2), Веселовском (1), Красносулинском (1), Морозовском (1),Орловском (1),Песчанокопском (1), Советском (1),Тарасовском (1),Чертковском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 14,1% - от 66 до 79 лет, 3,6% - старше 80 лет, 10,5% - дети. Сейчас в стационарах содержатся 714 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31%.

Новыми жертвами коронавируса стали 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокриннным заболеванием (поздно обратился за медицинской помощью), 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Врачи следят за состоянием – 10 710 человек, из них на самоизоляции дома – 10 652. Сняты с медицинского учета более 34,9 тысяч человек. За весь период к врачам обратились почти 45,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день проведено 4 630 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 175,5 тысячи исследований.

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