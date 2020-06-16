2020-06-15T23:00:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июня 2020 года: коэффициент распространения инфекции значительно снизился

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июня 2020 года: общее количество заболевших достигло 7 641 человека
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 160 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 160 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июня 2020 года: выздороветь удалось почти трем тысячам человек.

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 7 641 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 160 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Медикам не удалось спасти жизни 67 человек. Выздороветь смогли уже 2 979 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 182. Коэффициент распространения инфекции – 0,87.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (61), Шахтах (12), Волгодонске (12), Каменске-Шахтинском (9), Белокалитвинском районе (8), Донецке (8), Тарасовском (7) районе, Гукове (7), Мясниковском (5), Семикаракорском (5) районах, Таганроге (4), Миллеровском (3), Ремонтненском (3), Родионово-Несветайском (3) районах, Батайске (3), Зерноградском (2), Октябрьском (2), Азовском (1), Веселовском (1), Песчанокопском (1), Тацинском (1), Чертковском (1) районах и Новочеркасске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 41,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 6,25% - старше 80 лет, 3,75% - дети. В стационарах сейчас содержатся 755 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,2%.

Врачи следят за состоянием – 12 045 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 12 030. Сняты с медицинского учета уже почти 40 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 49 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 341 тест на коронавирус. За весь период было проведено более 190 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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