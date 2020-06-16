2020-06-16T08:10:12+03:00
Общество

30-градусная жара и временами дождь ожидаются в Ростове-на-Дону

Кроме того, поднимется сильный ветер
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове ожидается сегодня нестабильная погодаВ Ростове ожидается сегодня нестабильная погодаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Неустойчивая погода ожидается в донской столице сегодня, 16 июня. В городе то будет светить палящее солнце, то лить проливной дождь. Ко всему этому поднимется еще и сильный ветер.

В утренние часы будет все еще тепло +19...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. Но немного похолодает к вечеру - до +24...+29. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове ожидается с утра, а во второй половине дня уже выйдет палящее солнце и начнется жуткая жара.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность и вода, а вот видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 29 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплый, но дождливый послепраздничный понедельник ожидает ростовчан.

Синоптики даже обещают ливни, гром и молнию.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
В ростовскую колонию попытались перебросить таблетки и телефоны
У туристов в Крыму не будут проверять документы
Пятилетний малыш выпал из окна квартиры на втором этаже
В донской столице временно закроют мост на улице Малиновского
Срочная новость: пробки сковали центр донской столицы из-за дождя
В донских следственных изоляторах выявили случаи заражения коронавирусом
Пришлось использовать военный самолет: как доставляли носорогов в ростовский зоопарк
Средняя зарплата ростовчан превысила 40 тысяч рублей
Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей
В Ростовской области фура и иномарка столкнулись на федеральной трассе М-4 «ДОН»
Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону
Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля
Гостиницы должны тестировать своих сотрудников на "ковид": как это отразится на бизнесе
В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины
В Новочеркасске воришки разбили стекло в машине, чтобы забрать ноутбук
В Ростовской области стали больше пить
В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор
Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе
В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком
Ипотеку под 0,5% в рамках госпрограммы в Ростовской области запустил ПСБ