30-градусная жара и временами дождь ожидаются в Ростове-на-Дону

Неустойчивая погода ожидается в донской столице сегодня, 16 июня. В городе то будет светить палящее солнце, то лить проливной дождь. Ко всему этому поднимется еще и сильный ветер.

В утренние часы будет все еще тепло +19...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. Но немного похолодает к вечеру - до +24...+29. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове ожидается с утра, а во второй половине дня уже выйдет палящее солнце и начнется жуткая жара.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность и вода, а вот видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 29 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплый, но дождливый послепраздничный понедельник ожидает ростовчан.

Синоптики даже обещают ливни, гром и молнию.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!