"Команду придется корректировать": губернатор Голубев сообщил, кто может занять руководящие посты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телевизионной передачи "О главном" порассуждал на тему предстоящих выборов главы региона. Помимо того, что он в очередной раз планирует побороться за высокий пост, стало известно о возможных кадровых перестановках.

Василий Голубев перечислил цели, которые удалось реализовать. Вокруг появившихся значимых объектов развивается целая инфраструктура с большим экономическим потенциалом. Это и территория нового аэропорта, и левый берет Дона. В будущем появится новая экономическая зона в районе города Шахты.

Понятно, что для реализации этого требуется слаженная работа многих ведомств. Большая ответственность лежит и на руководителях. Василий Юрьевич сообщил, что развитием всех запланированных проектов возможно будет заниматься другая команда.

- У меня нет сомнения, что двигаться вперёд нужно только с горящими глазами, И в этом смысле команду придётся корректировать. Либо руководители способны меняться, так как жизнь меняется, либо должны появиться те, кто готов с горящими глазами двигаться вперёд, - отметил глава региона Василий Голубев.

Напомним, что президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Василия Голубев на третий срок губернатора донского региона. Глава государства отметил положительную динамику развития Ростовской области.