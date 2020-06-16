2020-06-16T12:03:04+03:00
Политика

"Команду придется корректировать": губернатор Голубев сообщил, кто может занять руководящие посты

По словам Василия Юрьевича, управленцы должны идти в ногу со временем и обладать рвением к работе
Дадаян Давид
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Василий Голубев на телевизионной программе "О главном". Фото: правительство РО.Василий Голубев на телевизионной программе "О главном". Фото: правительство РО.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телевизионной передачи "О главном" порассуждал на тему предстоящих выборов главы региона. Помимо того, что он в очередной раз планирует побороться за высокий пост, стало известно о возможных кадровых перестановках.

Василий Голубев перечислил цели, которые удалось реализовать. Вокруг появившихся значимых объектов развивается целая инфраструктура с большим экономическим потенциалом. Это и территория нового аэропорта, и левый берет Дона. В будущем появится новая экономическая зона в районе города Шахты.

Понятно, что для реализации этого требуется слаженная работа многих ведомств. Большая ответственность лежит и на руководителях. Василий Юрьевич сообщил, что развитием всех запланированных проектов возможно будет заниматься другая команда.

- У меня нет сомнения, что двигаться вперёд нужно только с горящими глазами, И в этом смысле команду придётся корректировать. Либо руководители способны меняться, так как жизнь меняется, либо должны появиться те, кто готов с горящими глазами двигаться вперёд, - отметил глава региона Василий Голубев.

Напомним, что президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Василия Голубев на третий срок губернатора донского региона. Глава государства отметил положительную динамику развития Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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