Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 июня 2020 года: коэффициент распространения снизился до 0,81

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 июня 2020 года: наибольшее количество новых заболевших - молодежь.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 7 799 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 158 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 33 пациента. Врачи не смогли спасти жизнь 71 зараженному. Количество выздоровевших увеличилось до 3 159 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 186. Коэффициент распространения инфекции – 0,81.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (65), Азове (3), Батайске (2), Волгодонске (1), Гукове (11), Донецке (1), Каменск-Шахтинском (1), Новошахтинске (5), Новочеркасске (2), Таганроге (10), Шахтах (18), Аксайском районе (4), Волгодонском (2), Заветинском (2), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (9), Мясниковском (7), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (4), Семикаракорском (1), Цимлянском (2), Чертковском (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 41,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 6,3% - старше 80 лет, 3,8 % - дети. В стационарах содержатся 772 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 34%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также эндокринологическим заболеванием; 43-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеваниями; 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких; 60-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поздно обратившийся за медицинской помощью.

Под наблюдением врачей – 11 315 человек, из них на самоизоляции дома – 11 263. Снято с медицинского учета почти 40 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 49 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 2 499 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 192,7 тысячи исследований.

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