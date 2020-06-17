2020-06-17T08:27:01+03:00
Общество

Жаркая, но облачная погода ожидает ростовчан 17 июня

Облачность сменится ярким солнцем только к вечеру
Виктория Никитина
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Жарко и облачно: погода в Ростове на 17 июняЖарко и облачно: погода в Ростове на 17 июняФото: "КП" Архив
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Облака будут прикрывать солнце почти целый день. Солнце покажется из-за туч только к вечеру. Но погода целый день будет стоять жаркая. Осадков в течение дня не ожидается.

В утренние часы будет все еще тепло +22...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+31. Но немного похолодает к вечеру - до +26...+29. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, а солнце будет целый день спрятано за тучами и выглянет только к вечеру.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 9-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности, а вот видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 56%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, поднимется сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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