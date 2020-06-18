Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 июня 2020 года: количество зараженных приближается к восьми тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 июня 2020 года: выздоровели уже 3 320 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 7 951 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 152 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 37 человек. Врачи не смогли спасти жизни 72 человек. Выздороветь за весь период смогли 3 320 дончан. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 189. Коэффициент распространения инфекции – 0,83.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (58), Шахтах (17), Аксайском (10) районе, Новошахтинске (9), Белокалитвинском (7), Багаевском (4), Зерноградском (4) районах, Волгодонске (4), Гукове (4), Звереве (4), Новочеркасске (4), Азовском (3), Красносулинском (3), Октябрьском (3) районах, Батайске (3), Донецке (2), Каменске-Шахтинском (2), Весёловском (1), Егорлыкском (1), Миллеровском (1), Морозовском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Тарасовском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, Азове (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,4% - от 46 до 65 лет, 17,6% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 14,4% - дети. В стационарах содержатся 753 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 33%.

Новой жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы с осложнениями.

Врачи следят за состоянием – 11 461 человека, из них на самоизоляции дома – 11 424. Снято с медицинского учета почти 40 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам почти 50 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 258 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 197 тысяч исследований.

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