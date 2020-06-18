2020-06-18T11:33:07+03:00
Общество

Дождь и сильный ветер ожидаются в донской столице 18 июня

Стоит отметить, что даже при такой погоде будет жарко
Виктория Никитина
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Непогода не спешит покидать жаркий РостовНепогода не спешит покидать жаркий РостовФото: "КП" Архив
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Похоже в Ростов опять надолго пришли дожди. Они создают ростовчанам некомфортные погодные условия. Горожане привыкли, что после дождя в донской столице всегда холодает, но в этом году все совсем не так. Температура не снижается ни на градус.

В утренние часы будет все еще тепло +20...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. Но немного похолодает к вечеру - до +24...+29. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове ожидается с утра и во второй половине дня. К вечеру распогодится и даже, возможно, из-за туч выглянет солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-восточное, восточное и юго-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-16 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня, на удивление, не будут подстерегать неприятности и даже видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 80%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, поднимется сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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