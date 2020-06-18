Возрождение угольной промышленности на Дону стало целью правительства России

Отечественную угольную промышленность ждет глобальный перезапуск. Такие масштабные планы анонсировали на сайте федерального правительства, где появилась информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России на срок до 2035 года.

РАБОТАЕМ МЕНЬШЕ АМЕРИКАНЦЕВ И АВСТРИЙЦЕВ

Ростовская область с ее богатыми месторождениями каменного угля оказалась среди субъектов РФ, о которых идет речь в правительственном документе. На территории донского региона, после проведения разведывательных работ, было установлено наличие солидного запаса полезных ископаемых — около 6,5 млрд тонн угольных ресурсов. В прошлом году на Дону силами шахтеров были добыты 5,4 млн тонн угля.

Помимо нашей области, в сформированном правительством России списке регионов, включенных в программу, фигурируют Кузбасс, Дальний Восток и Восточная Сибирь.

В целом, проект развития предполагает тотальное обновление производственных мощностей, а также создание новых производственных комплексов. Кроме того, до 2035 года предусмотрена синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок угольной продукции на внешний рынок.

Итогом достижения намеченных целей госпрограммы должен стать выход России на среднемировой уровень эффективности работы угольной отрасли. Сейчас с этим существуют огромные проблемы, а производительность труда на самых лучших отечественных шахтах при подземной добыче угля в 3,8 раза уступает аналогичным показателям предприятий в США и 2,8 раза меньше, чем у европейских коллег из Австрии.

В тексте программы приводится утверждение, что столь заметное различие в уровнях эффективности производительности труда объясняется разницей в законодательной базе различных государств, определяющей количество допустимого рабочего времени и продолжительность регламентированного отпуска сотрудников. По российскому трудовому законодательству, общая годовая продолжительность рабочего времени специалистов подземных профессий примерно в 2-2,2 раза ниже, чем в США.

ТРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ШАГА

Выполнять задачи, прописанные в плане, будут в три этапа. Первый из них рассчитан до 2025 года и предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, а также увеличение объемов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях. Произведут и реализацию инфраструктурных проектов инвестпрограммы «Российских железных дорог».

Вторая часть программы будет осуществлена в период до 2030 года. На этой стадии должны быть полностью выполнены все мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Также будут сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки.

Финальный этап федеральной программы предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля и достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

В российском правительстве уверены, что планомерное достижение всех поставленных целей поможет значительно нарастить угледобычу в стране. По данным 2018 года она достигала 439,3 млн тонн. После «перезапуска» возможны два сценария. Первых из них, условно считающийся консервативным, предполагает к 2035 году выход на показатели в 485 млн тонн угля, добываемого в масштабах государства. При этом существует и более оптимистичный прогноз, согласно которому добыча угля через 15 лет может достичь впечатляющих 668 млн тонн.

Кроме того, федеральные власти оценили долгосрочные перспективы торговли ценным ресурсом на внешнем рынке. Прогноз по экспорту каменного угля составляет от 259 млн тонн (консервативный вариант) до 392 млн тонн (оптимистичный вариант).

При этом в программу развития угольной промышленности России также заложены мероприятия по решению важных социальных вопросов. Речь идет о выплатах бывшим работникам угольной промышленности и о дополнительном пенсионном обеспечении для них, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях.

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