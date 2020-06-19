Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 июня 2020 года: количество заболевших превысило восемь тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 июня 2020 года: выздороветь смогли уже 3 526 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 097 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 146 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Врачи не смогли спасти жизни 76 человек. Выздоровели уже 3 526 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 192,7. Коэффициент распространения инфекции – 0,82.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (40), Шахтах (35), Мясниковском (11), Аксайском (9), Сальском (7), Матвеево-Курганском (5) районах, Азове (5), Новочеркасске (5), Таганроге (5), Белокалитвинском (4), Тарасовском (4), Зерноградском (3), Неклиновском (3), Ремонтненском (2) районах, Волгодонске (2), Дубовском (1), Константиновском (1), Миллеровском (1), Октябрьском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1) и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% - от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 7,5% - дети. В стационарах содержатся 702 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 31%.

Новыми жертвами коронавируса стали 55-летний мужчина и 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оба поздно обратились за медицинской помощью; 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и онкозаболеванием, а также 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи тщательно следят за состоянием 11 340 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 11 313. Снято с медицинского учета почти 40 тысяч человек. За весь период к медикам за помощью обратилась почти 51 тысяча человек. Лаборатории региона за день провели 4 252 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 201 тысячи исследований.

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