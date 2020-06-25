2020-06-25T18:51:17+03:00
Общество

Подписчица юного бодибилдера, заболевшего раком, предоставила ему частный самолет для полета в Турцию

Там 23-летний ростовчанин проходит лечение и пытается победить онкологию на последней стадии
Дадаян Давид
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Никита Кулешов на частном самолете полетел в Турцию. Фото: соц. сети.Никита Кулешов на частном самолете полетел в Турцию. Фото: соц. сети.
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Мы уже писали о ростовчанине Никите Кулешове, которому в 23 года поставили страшный диагноз - рак печение последней стадии. Врачи давали разные сроки - кто-то говорил о нескольких лет жизни, другие считали месяцы. Парень решил начать бороться за жизнь и первым делом опубликовал пост в социальных сетях, в котором попросил о помощи.

За несколько дней публикация разлетелась по всему интернету. Пока тысячи пользователи переживали о судьбе юноши, сам Никита пошел по больницам. Он быстро понял, что его единственный шанс - это химиотерапия. Как оказалось, лечение стоит очень дорого.

Сначала ростовчанин полетел в Москву, где прошел предварительный курс химиотерапия. Затем он вернулся в родной город и принял решение отправиться заграницу - в страны, где в борьбе с раком достигли высокого уровня. В итоге он вышел на знаменитую клинику в Израиле. После консультации с врачами в режиме онлайн, ему выставили предварительный счет. В документах, опубликованных в его "инстаграме", фигурирует сумма в 30 тысяч долларов.

- Выслали первоначальную сумму, которую необходимо внести. Это только обследование, а само лечение выйдет в разы дороже, - прокомментировал Никита.

Позже в социальных сетях парня неожиданно появилось видео из самолета. Стало понятно - ростовчанин куда-то летит, и это "куда-то" находится далеко.

- Ребята, помогите! Может быть, есть у кого- нибудь знакомые в Анталии, которые помогут снять квартиру? - обратился к своим подписчикам Кулешов.

Парень на частном самолете улетел в Турцию. Возникает вопрос, как он в период, когда все страны закрыли авиа-сообщение, добрался в пункт назначения. Как выяснилось, частный самолет ему предоставила его подписчица в «Инстагарм» Катя.

- Спасибо большое всем за каждую копейку. Особенная благодарность Кати, благодаря которой удалось вылететь, хоть и очень дорого, - отметил в социальных сетях Никита.

Ростовчанин снимают все, что происходит с ним в другой стране. Фото: соц. сети

Ростовчанин снимают все, что происходит с ним в другой стране. Фото: соц. сети

Видимо, семья парня оплатила топливо и услуги пилотов, а частное судно им любезно одолжила богатая знакомая. Из видео становится понятно, что он полетел на самолете "CESSNA CITATION XLS", стоимость которого - около 7 миллионов долларов.

Интересно, что даже с таким страшным диагнозом у парня не пропадает чувство юмора. Как только он сел в самолет, сразу достал контейнеры с едой. И это все - на частном лайнере, где просто не принято питаться тем, что принес из дома.

Далее стали появляться новые видео, на которых Никита среди врачей. Сначала его забрали на "скорой" и по неотложке увезли в больницу. Вот он снимает себя в машине медиков под капельницами. Видно, что парень похудел еще больше, от былых мышц не осталось и следа.

- За последнюю неделю высох и не мог ничего есть. Какая же быстрая штука этот рак. Ребята, не дай Бог никому таких мучений! - обратился Кулешов.

Затем ростовчанин снимал себя в больничной палате. С ним постоянно работают врачи. Сейчас он готовится к химиотерапии. В этом нелегком деле ему помогают родители, которые тратят на это все сбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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