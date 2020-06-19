2020-06-19T08:33:37+03:00
Общество

Ясный солнечный день ожидает ростовчан в конце пасмурной и дождливой недели

Но прохладный восточный ветер пока не стихает
Виктория Никитина
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В Ростов вновь вернулась жараВ Ростов вновь вернулась жараФото: "КП" Архив
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Всю неделю ростовчане изнывали от дождей и серых туч, заволакивающих все небо. И вот, наконец, в донскую столицу вернулась ясная и солнечная погода. Освежит горожан только прохладный ветерок с востока.

В утренние часы будет уже достаточно тепло +22...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+30. Но немного похолодает к вечеру - до +24...+29. По прогнозам синоптиков, небольшой дождь в Ростове ожидается с утра, а во второй половине дня уже выйдет палящее солнце и начнется жуткая жара.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-16 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня только с утра будет подстерегать влажность и видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 31 до 51%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, поднимется сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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