Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июня 2020 года: коэффициент распространения в регионе вновь возрос

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июня 2020 года: за сутки выздоровело рекордное число человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 236 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 139 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 29 человек. Врачи не смогли спасти жизни 80 человек. Выздоровели уже 3 878 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 196. Коэффициент распространения инфекции – 0,87.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (55), Батайске (18), Новочеркасске (11), Новошахтинске (6), Сальском (6), Аксайском (5) районах, Каменске-Шахтинском (5), Зерноградском (4), Мясниковском (4) районах, Гукове (3), Кашарском (3), Чертковском (3) районах, Азове (3), Шахтах (2), Волгодонске (1), Белокалитвинском (1), Неклиновском (1), Константиновском (1), Егорлыкском (1), Красносулинском (1), Кагальницком (1), Орловском (1), Боковском (1), Заветинском (1) и Багаевском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41% - от 46 до 65 лет, 4,3% - от 66 до 79 лет, 3,6% - старше 80 лет, 13,7% - дети. В стационарах сейчас содержатся 680 дончан. Загруженность коечного фонда составляет 30,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 52-летняя женщина с хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы с осложнениями, онкозаболеванием; 74-летняя женщина с хроническими заболеваниями системы пищеварения, сахарным диабетом с осложнениями; 68-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, с ожирением, которая поздно обратилась за медицинской помощью; 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и сахарным диабетом.

Медики сейчас следят за состоянием 10 558 человек, из них на самоизоляции дома – 10 531. Снято с медицинского учета уже более 40 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились почти 51 тысяча человек. Лаборатории региона за день провели 5 041 тест на коронавирус. За весь период было проведено свыше 206 тысяч исследований.

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