2020-06-20T23:45:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июня 2020 года: за сутки умерли еще пять человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июня 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 45 пациентов
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 145 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 145 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июня 2020 года: выздороветь смогли уже более четырех тысяч человек.

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 8 381 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 145 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 45 пациентов. Врачи не смогли спасти жизни уже 85 человек. Выздоровели уже 4 018 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 199,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,89.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (43), Шахтах (14), Мясниковском (8) районе, Каменске-Шахтинском (6), Аксайском (6), Красносулинском (6) районах, Донецке (6), Батайске (5), Родионово-Несветайском (5), Азовском (4) районах, Новочеркасске (4), Неклиновском (4) районе, Азове (4), Заветинском (3), Песчанокопском (3), Сальском (2), Зерноградском (2), Кашарском (2), Белокалитвинском (2) районах, Волгодонске (2), Кагальницком (2), .Каменском (2) районах, Таганроге (2), Целинском (1), Мартыновском (1), Цимлянском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Матвеево-Курганском (1), Егорлыкском (1) и Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,3% - от 18 до 45 лет, 37,9% - от 46 до 65 лет, 15,9% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 4,8% - дети. В стационарах лечатся 702 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 31%.

Новыми жертвами коронавируса стали 64-летний мужчина с ишемической болезнью сердца; 83-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и атеросклеротической болезнью; 49-летний мужчина с длительным анамнезом по гипертонической болезни – у всех троих зафиксировано позднее обращение за медицинской помощью; 82-летний мужчина с ишемической болезнью сердца; 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, сахарным диабетом и ожирением.

Врачи наблюдают за состоянием 10 595 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 10 565. Сняты с медицинского учета более 40,5 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились уже более 51 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 844 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 211 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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