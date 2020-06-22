Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года: количество заболевших превысило 8,5 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года: излечились от опасной болезни уже 4 109 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 534 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 153 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии уже находятся 49 человек. Врачи не смогли спасти жизни 90 человек. Выздороветь удалось 4 109 пациентам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 203,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,91.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (60), Шахтах (16), Батайске (12), Каменском (12), Сальском (8) районах, Донецке (7), Звереве (5), Морозовском (5), Верхнедонском (4) районах, Волгодонске (4), Новочеркасске (4), Матвеево-Курганском (3) районе, Азове (2), Новошахтинске (2), Обливском (2), Пролетарском (2), Аксайском (1) районах, Таганроге (1), Зерноградском (1), Заветинском (1), Красносулинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, 13,7% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 8,5% - дети. В стационарах содержатся 690 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопатологией; 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниями легких и почек; 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 76-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек; 76-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.

Врачи тщательно следят за состоянием 11 024 человек, из них на самоизоляции дома – 10 997. Сняты с медицинского учета более 42,5 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 53,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 408 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 216,5 тысячи исследований.

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