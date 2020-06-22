2020-06-22T00:45:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года: количество заболевших превысило 8,5 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года: за сутки заболели 153 человека
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 153 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 153 человекаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года: излечились от опасной болезни уже 4 109 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 534 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 153 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии уже находятся 49 человек. Врачи не смогли спасти жизни 90 человек. Выздороветь удалось 4 109 пациентам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 203,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,91.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (60), Шахтах (16), Батайске (12), Каменском (12), Сальском (8) районах, Донецке (7), Звереве (5), Морозовском (5), Верхнедонском (4) районах, Волгодонске (4), Новочеркасске (4), Матвеево-Курганском (3) районе, Азове (2), Новошахтинске (2), Обливском (2), Пролетарском (2), Аксайском (1) районах, Таганроге (1), Зерноградском (1), Заветинском (1), Красносулинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, 13,7% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 8,5% - дети. В стационарах содержатся 690 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопатологией; 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниями легких и почек; 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 76-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек; 76-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.

Врачи тщательно следят за состоянием 11 024 человек, из них на самоизоляции дома – 10 997. Сняты с медицинского учета более 42,5 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 53,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 408 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 216,5 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июня 2020 года: за сутки умерли еще пять человек.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июня 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 45 пациентов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму
В Ростове во время ремонта дороги нашли боевой снаряд
«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»
Актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из театра
Новым президентом ЮФУ стала Марина Боровская
«Очень хочется, чтобы Попов ходил по земле»: тренер Ростова об игре вратаря после матча «молодежки» с «Сочи»
В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток
«Пока рестораны закрыты, люди будут ходить к нам»: управляющий крупного фитнес-центра в Ростове о смягчении ограничений
Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
На Дону от коронавируса скончались еще пять человек
В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ
В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу
Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах
Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей
В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки
В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше