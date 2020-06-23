Жаркая и почти безветренная погода ожидает ростовчан 23 июня

После дождей в Ростов снова пришла жара. Душная погода будет стоять в течение всего дня. Местные жители только к вечеру увидят вспышки молний и услышат раскаты грома, но осадков при этом не ожидается.

В утренние часы будет уже довольно тепло +19...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+30. Но немного похолодает к вечеру +24...+29. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет стоять жуткая жара и духота. К вечеру есть вероятность грозы, но без осадков, тучи набегут ненадолго и быстро рассеются.

Ветер сегодня сменит шесть направлении: южное, юго-западное, северное, северо-западное, юго-восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, к счастью, видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 44 до 89%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Водителей на дорогах будет поджидать влажность.

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