2020-06-23T08:13:20+03:00
Общество

Жаркая и почти безветренная погода ожидает ростовчан 23 июня

Тучи набегут только к вечеру
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростов снова вернулась аномальная жараВ Ростов снова вернулась аномальная жараФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

После дождей в Ростов снова пришла жара. Душная погода будет стоять в течение всего дня. Местные жители только к вечеру увидят вспышки молний и услышат раскаты грома, но осадков при этом не ожидается.

В утренние часы будет уже довольно тепло +19...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+30. Но немного похолодает к вечеру +24...+29. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет стоять жуткая жара и духота. К вечеру есть вероятность грозы, но без осадков, тучи набегут ненадолго и быстро рассеются.

Ветер сегодня сменит шесть направлении: южное, юго-западное, северное, северо-западное, юго-восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, к счастью, видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 44 до 89%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы и легкое похолодание ожидают ростовчан 22 июня.

Водителей на дорогах будет поджидать влажность.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
Рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей запускает ВТБ
"Я не доволен своей игрой": 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов пришел к Урганту
Новая шахта заработает в Ростовской области в 2022 году
Живой джаз можно будет послушать в эфире радио «Комсомольская правда»
Специализированный центр для одаренных детей Юга России начинает работу в ЮФУ
В Ростовской области в реке нашли труп пятилетнего ребенка
Очередная ростовская колония закрылась на карантин
Новый автобусный маршрут свяжет центр Ростова и Гребной канал
Пенсионерам Ростовской области посоветовали продолжить соблюдать самоизоляцию
Суд увеличил алименты на ребенка Дмитрия Тарасова от бывшей жены
ФК "Ростов" переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против "Сочи" на РПЛ
В ростовском ковидном госпитале умер врач
В Ростове поймали двух серийных угонщиков автомобилей
Три ребенка утонули в Ростовской области
Телеведущий Константин Ивлев откроет рестораны в Ростовской области
Четверо человек пострадали из-за взрыва газового балона в Керчи
Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов
Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан