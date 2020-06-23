Еще раз по 10 тысяч на каждого ребенка смогут получить ростовчане

Президент России Владимир Путин анонсировал еще одну единоразовую выплату на детей до 16 лет.

В этот раз ее получат и ростовчане, имеющие детей от 0 до 3 лет. Сумма, как и прежде, составит 10 тысяч рублей. Это станет очередной дополнительной мерой поддержки семей в условиях пандемии коронавируса.

Ранее, в июне, эту выплату уже получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Им она в этот раз будет предоставлена без предоставления документов. Путин в своем выступлении отметил, что это стало масштабной мерой поддержки и хорошим подспорьем для семей в трудную минуту.

- В общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растут от 28 млн детей, - сообщил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/786620" frameborder="0"></iframe> Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить.

Выясняем, кому положены единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!