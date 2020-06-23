Еще раз по 10 тысяч на каждого ребенка смогут получить ростовчане
Президент России Владимир Путин анонсировал еще одну единоразовую выплату на детей до 16 лет.
В этот раз ее получат и ростовчане, имеющие детей от 0 до 3 лет. Сумма, как и прежде, составит 10 тысяч рублей. Это станет очередной дополнительной мерой поддержки семей в условиях пандемии коронавируса.
Ранее, в июне, эту выплату уже получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Им она в этот раз будет предоставлена без предоставления документов. Путин в своем выступлении отметил, что это стало масштабной мерой поддержки и хорошим подспорьем для семей в трудную минуту.
- В общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растут от 28 млн детей, - сообщил президент.
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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