Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 июня 2020 года: от опасной инфекции скончались уже 94 человека

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 июня 2020 года: выздороветь смогли 4 378 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 815 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 140 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. Врачи не смогли спасти жизни 94 дончан. Выздороветь удалось 4 378 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 210. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (64), Белокалитвинском (16) районе, Шахтах (11), Кагальницком (6), Аксайском (5) районах, Таганроге (5), Мясниковском (4), Ремонтненском (4), Тацинском (4) районах, Волгодонске (4), Каменске-Шахтинском (3), Егорлыкском (2), Красносулинском (2) районах, Азове (2), Гукове (2), Донецке (2), Новочеркасске (1), Новошахтинске (1), Мартыновском (1) и Семикаракорском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 44,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% - от 46 до 65 лет, 12,9% - от 66 до 79 лет, 5,7% - старше 80 лет, 1,4% - дети. В стационарах содержатся 717 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, длительно текущим онкозаболеванием; 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 62-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и эндокриннным заболеванием; 70-летний мужчина с длительной ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и эндокринным заболеванием.

Врачи следят за состоянием 10 333 человек, из них на самоизоляции дома – 10 307. Снято с медицинского учета более 43,6 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились почти 54 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2695 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 223 тысяч исследований.

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