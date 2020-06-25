Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020 года: общее количество зараженных приближается к 9 тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020 года: выздороветь удалось 4 651 человеку.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 950 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 135 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 29 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 97 человек. Выздороветь смог 4 651 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 213. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Шахтах (20), Батайске (9), Таганроге (7), Азове (2), Звереве (2), Новочеркасске (6), Волгодонске (2), а также в Аксайском (8), Зерноградском (8), Кагальницком (4), Пролетарском (2), Сальском (2), Ремонтненском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1), Егорлыкском (1), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Дубовском (1), Песчанокопском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,5 % - от 46 до 65 лет, 14,1 % - от 66 до 79 лет, 4,4 % - старше 80 лет, 5,9 % - дети. В стационарах содержатся 722 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 31,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 58-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 37-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной системы и почек и 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

Врачи наблюдают за состоянием 10 241 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях – 10 218. Сняты с медицинского учета почти 44,5 тысячи человек. За весь период за помощью к врача обратились более 54 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 920 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 227 тысяч исследований.

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