2020-06-25T08:34:51+03:00
Общество

Северный ветер принесет в Ростов небольшое похолодание

Порывы будут достигать 12 метров в секунду
Виктория Никитина
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В Ростове из-за северного ветра понизится температураВ Ростове из-за северного ветра понизится температураФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Сегодня, 25 июня, ростовчане смогут освежиться под прохладным ветерком с севера. Затяжная жара ненадолго отступит и температура воздуха тоже станет чуть ниже

В утренние часы уже похолодает +17...+19, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+27. Но немного похолодает к вечеру +24. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, весь день будет светить яркое солнце.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 9-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 29 до 75%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут..

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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