Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июня 2020 года: больше 9 тысяч дончан подхватили опасную инфекцию

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июня 2020 года: количество выздоровевших достигло 4 778 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 074 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 124 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 39 человек. Врачи не смогли спасти жизни ровно 100 человек. Выздороветь смогли 4 778 дончан. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 216. Коэффициент распространения инфекции – 0,92.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (61), Новочеркасске (14), Белокалитвинском (11) районе, Гукове (6), Красносулинском (5) районе, Донецке (4), Шахтах (3), Тарасовском (3) районе, Батайске (2), Волгодонске (2), Таганроге (2), Каменском (2), Тацинском (2), Азовском (1), Аксайском (1) районах, Звереве (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1) и Обливском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,7% - от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, 8,1% - старше 80 лет,10,5% - дети. В стационарах содержатся 700 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, атеросклерозом; 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 79-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек.

Медики следят за состоянием 9 926 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 900. Снято с медицинского учета более 45 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились свыше 55 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 573 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 231,5 тысячи исследований.

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