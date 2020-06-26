Облачность и понижение температуры ожидается в Ростове

Ветер с северной стороны будет продолжать освежать ростовчан и сегодня. Температура поднимется всего на один градус выше, чем вчера. Зато резко возрастет атмосферное давление.

В утренние часы уже похолодает +17...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+28. Но немного похолодает к вечеру +23. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, весь день будет светить яркое солнце, но к вечеру набегут тучки и полностью заволокут небо.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 757-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 51%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный ветер принесет в Ростов небольшое похолодание.

Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!