2020-06-26T08:08:00+03:00
Общество

Облачность и понижение температуры ожидается в Ростове

Осадков, к счастью, не предвидится
Виктория Никитина
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Облака набегут на солнце ближе к вечеруОблака набегут на солнце ближе к вечеруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ветер с северной стороны будет продолжать освежать ростовчан и сегодня. Температура поднимется всего на один градус выше, чем вчера. Зато резко возрастет атмосферное давление.

В утренние часы уже похолодает +17...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+28. Но немного похолодает к вечеру +23. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, весь день будет светить яркое солнце, но к вечеру набегут тучки и полностью заволокут небо.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 757-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 51%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Северный ветер принесет в Ростов небольшое похолодание.

Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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