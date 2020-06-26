Василий Голубев анонсировал новые послабления режима самоизоляции в донском регионе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к дончанам через соцсети и сообщил о новых послаблениях режима.

По словам, представителя власти, с 29 июня возобновится работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Теперь местным жителям можно будет прокатиться на теплоходе.

На территории начнут работать детские оздоровительные лагеря – загородные и пришкольные. А также спортивные секции – с учетом всех санитарных правил.

Ростовчане смогут повидать и животных зоопарка, но пока нельзя будет попасть в крытые павильоны, аттракционы и манежи. Появится возможность прогуляться по паркам культуры и отдыха.

Смягчили режим и для категории граждан 65+ – для них расширены возможности для выхода из дома. Теперь люди старшего поколения могут это делать не только по неотложным причинам, но и для прогулок, занятий физкультурой, других нужд – выбирая для этого время и маршруты самостоятельно.

- Для вашей же безопасности – выполняйте действующие санитарные нормы там, где это необходимо. Режим самосохранения означает обязательное ношение лицевых защитных масок в общественных местах, полное соблюдение санитарных правил работодателями. Берегите себя и близких! - настоятельно попросил дончан Василий Голубев.

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