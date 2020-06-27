2020-06-26T22:30:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: выздоровели больше 5 тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 27 июня
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразился еще 121 человекВ Ростовской области коронавирусом заразился еще 121 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 27 июня прирост за сутки - 121 человек.

Статистик по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистик по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 195 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 121 новый случай заражения. В тяжелом состоянии находится 31 человек. Врачи не смогли спасти жизни 105 человек. Выздороветь удалось 5 082 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 219. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (52), Азове (2), Донецке (1), Новочеркасске (4), Новошахтинске (6), Шахтах (10), Каменск-Шахтинском (5), Таганроге (3), а также в Азовском (4), Белокалитвинском (2), Каменском (1), Константиновском (3), Красносулинском (2), Матвеево-Курганском (2), Миллеровском (6), Мясниковском (8), Неклиновском (2), Орловском (1), Родионово-Несветайском (4), Сальском (2), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,5% - от 46 до 65 лет, 23,1% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 1,7% - дети. В стационарах содержится 707 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летний мужчина с хроническим заболеванием почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями; 65-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим эндокринологическим заболеванием; 68-летний мужчина с туберкулёзом и гипертонической болезнью; 83-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и сахарным диабетом.

Врачи наблюдают за состоянием 9 414 человек, из них на самоизоляции дома – 9 400. Сняты с медицинского учета 45 710 человек. За весь период к врачам обратились свыше 55 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 078 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 234,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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