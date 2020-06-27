2020-06-27T08:20:14+03:00
Общество

Практически безветренная и жаркая погода ожидает ростовчан 27 июня

Последние июньские выходные ростовчане проведут под палящим солнцем
Виктория Никитина
Поделиться:
Жара снова вернется в донскую столицуЖара снова вернется в донскую столицуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня облака ни на минуту не прикроют солнце. Будет стоять невыносимо жаркая погода. Кроме того, еще и практически стихнет ветер. Возможны небольшие геомагнитные излучения.

В утренние часы воздух станет теплее - +19, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+29. Но немного похолодает к вечеру +22...+28. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, весь день будет светить яркое солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: северное и северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 63%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный ветер принесет в Ростов небольшое похолодание.

Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За зверское убийство жены дончанин шесть лет проведет в колонии строгого режима
Василий Вакуленко организует встречу с фанатами СКА 8 июля
Ростов вошел в пятерку городов-любителей "Гарри Поттера"
В ростовском аэропорту задержали отказавшегося надеть маску дончанина
«Ему бы не дала»: эротическая звезда Мария Лиман показала, как бы выглядела, родись она мужчиной
Представления не будет: в Ростове-на-Дону закрылся "Театр 18+"
Когда в Ростове-на-Дону откроют кафе и парки: власти озвучили примерные сроки
Два года детей из Ростовской области насиловали в подвале
Голосование по поправкам в Конституцию РФ: «Ответственный выбор в пользу стабильного развития России»
В МФЦ аншлаг и все без масок: в Ростове осудили горожан, забывших о вирусе
У работников молочного завода под Ростовом нашли коронавирус
До 7,5% ставку по кредитам наличными и рефинансированию снижает ВТБ
Процесс утилизации отходов показал дончанам регоператор ГК «Чистый город»
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Ростелеком» построит умное освещение в четырех городах Ростовской области
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Управляющие компании совершенствуют онлайн-работу с клиентами
Припарковался в «Пятерочку»: в Ростове машина протаранила магазин