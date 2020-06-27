Практически безветренная и жаркая погода ожидает ростовчан 27 июня

Сегодня облака ни на минуту не прикроют солнце. Будет стоять невыносимо жаркая погода. Кроме того, еще и практически стихнет ветер. Возможны небольшие геомагнитные излучения.

В утренние часы воздух станет теплее - +19, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+29. Но немного похолодает к вечеру +22...+28. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, весь день будет светить яркое солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: северное и северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 63%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

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