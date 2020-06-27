2020-06-27T08:58:27+03:00
Спорт

Матч ФК "Ростов" - "Арсенал", прямая трансляция, 27 июня 2020: желто-синие впервые играют на домашней арене после карантина

Матч ФК "Ростов" - "Арсенал", прямая трансляция, 27 июня 2020: битву бомбардиров обещает нам донской футбольный клуб.
Виктория Никитина
Поделиться:
ФК "Ростов" - ФК "Арсенал" 27 июня 20:00 ("Ростов-Арена") Фото: пресс-служба ФК "Ростов"ФК "Ростов" - ФК "Арсенал" 27 июня 20:00 ("Ростов-Арена") Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Матч ФК "Ростов" - "Арсенал", прямая трансляция, 27 июня 2020: пока до конца неизвестно, каким составом выйдет на поле команда желто-синих.

08:30 Но в пресс-службе клуба болельщикам уже пообещали противостояние бомбардиров - Элдора Шомуродова и Евгения Луценко. Напомним, что прошлый матч этих команд завершился со счетом 2:3. Авторами забитых голов стали Роман Еременко на 21 минуте после розыгрыша стандарта у ворот Нигматуллина; Алексей Ионов отличился забитым мячом в самом начале второго тайма; третий мяч в ворота соперника пустил Элдор Шомуродов.

- Битва бомбардиров: Элдор Шомуродов и Евгений Луценко – одни из лучших нападающих Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Элдор занимает вторую строчку списка бомбардиров, забив 11 мячей. Евгений Луценко – четвёртую, на счету форварда «Арсенала» 10 мячей. В предыдущей встрече команд «Ростова» и «Арсенала» оба игрока смогли по одному разу поразить ворота соперника, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Сейчас разрыв между командами составляет десять очков - "Ростов" занимает в турнирной таблице четвертую строчку и имеет 38 очков, "Арсенал" на девятом месте с 28 очками. Но ситуация после сегодняшнего матча может измениться. Напомним, что он состоится в 20:00 на "Ростов-Арене".

Что касается болельщиков, то на игру могут попасть только владельцы сезонных абонементов ФК "Ростов", которые получили смс-сообщение от клуба. Исключение составляют пригласительные абонементы, абонементы граждан старше 65 лет, а также детские абонементы (до 14 лет). Билеты в продаже пока отсутствуют. Вход на стадион осуществляется только в маске или респираторе и перчатках. Всем посетителям измерят температуру тела - болельщики с показателями выше 31,1 на стадион допущены не будут. Им придется смотреть дома лишь прямую трансляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьники 2: возможно, против "Арсенала" выступят ученики академии ФК "Ростов".

Такое предположение выдвинул президент донского клуба Арташес Арутюнянц.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Узнав диагноз, начал снова пить и принимать наркотики»: Вдова экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена честно рассказала о болезни мужа
Жена футболиста в интервью «КП» призналась, что муж просил об эвтаназии, но болезнь помогла ему сохранить семьи и поделилась, что дочь хочет пойти по стопам отца
Новости 24
За зверское убийство жены дончанин шесть лет проведет в колонии строгого режима
Василий Вакуленко организует встречу с фанатами СКА 8 июля
Ростов вошел в пятерку городов-любителей "Гарри Поттера"
В ростовском аэропорту задержали отказавшегося надеть маску дончанина
«Ему бы не дала»: эротическая звезда Мария Лиман показала, как бы выглядела, родись она мужчиной
Представления не будет: в Ростове-на-Дону закрылся "Театр 18+"
Когда в Ростове-на-Дону откроют кафе и парки: власти озвучили примерные сроки
Два года детей из Ростовской области насиловали в подвале
Голосование по поправкам в Конституцию РФ: «Ответственный выбор в пользу стабильного развития России»
В МФЦ аншлаг и все без масок: в Ростове осудили горожан, забывших о вирусе
У работников молочного завода под Ростовом нашли коронавирус
До 7,5% ставку по кредитам наличными и рефинансированию снижает ВТБ
Процесс утилизации отходов показал дончанам регоператор ГК «Чистый город»
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Ростелеком» построит умное освещение в четырех городах Ростовской области
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Управляющие компании совершенствуют онлайн-работу с клиентами
Припарковался в «Пятерочку»: в Ростове машина протаранила магазин