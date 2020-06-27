Матч ФК "Ростов" - "Арсенал", прямая трансляция, 27 июня 2020: желто-синие впервые играют на домашней арене после карантина

Матч ФК "Ростов" - "Арсенал", прямая трансляция, 27 июня 2020: пока до конца неизвестно, каким составом выйдет на поле команда желто-синих.

08:30 Но в пресс-службе клуба болельщикам уже пообещали противостояние бомбардиров - Элдора Шомуродова и Евгения Луценко. Напомним, что прошлый матч этих команд завершился со счетом 2:3. Авторами забитых голов стали Роман Еременко на 21 минуте после розыгрыша стандарта у ворот Нигматуллина; Алексей Ионов отличился забитым мячом в самом начале второго тайма; третий мяч в ворота соперника пустил Элдор Шомуродов.

- Битва бомбардиров: Элдор Шомуродов и Евгений Луценко – одни из лучших нападающих Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Элдор занимает вторую строчку списка бомбардиров, забив 11 мячей. Евгений Луценко – четвёртую, на счету форварда «Арсенала» 10 мячей. В предыдущей встрече команд «Ростова» и «Арсенала» оба игрока смогли по одному разу поразить ворота соперника, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Сейчас разрыв между командами составляет десять очков - "Ростов" занимает в турнирной таблице четвертую строчку и имеет 38 очков, "Арсенал" на девятом месте с 28 очками. Но ситуация после сегодняшнего матча может измениться. Напомним, что он состоится в 20:00 на "Ростов-Арене".

Что касается болельщиков, то на игру могут попасть только владельцы сезонных абонементов ФК "Ростов", которые получили смс-сообщение от клуба. Исключение составляют пригласительные абонементы, абонементы граждан старше 65 лет, а также детские абонементы (до 14 лет). Билеты в продаже пока отсутствуют. Вход на стадион осуществляется только в маске или респираторе и перчатках. Всем посетителям измерят температуру тела - болельщики с показателями выше 31,1 на стадион допущены не будут. Им придется смотреть дома лишь прямую трансляцию.

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