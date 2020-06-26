Школьники 2: возможно, против "Арсенала" выступят ученики академии ФК "Ростов"

Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнян предположил, что на поле против "Арсенала" может выйти не основной состав команды, а ученики академии.

Ранее сообщалось, что вероятнее всего, с тульской командой сразится основной состав ростовчан. Планировалось, что на поле выйдут только игроки с отрицательным тестом на коронавирус.

Но пока остается неясным, смогут ли сразиться в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с тульской командой помещенные ранее на карантин игроки желто-синих. У шестерых игроков перед встречей с сочинцами был обнаружен коронавирус. Главный тренер команды Валерий Карпин также прокомментировал изданию "Спорт Экспресс" сложившуюся ситуацию.

- Когда наступит ясность? Надеюсь, завтра. Не знаю... В клубе спрашивайте, - сообщил он.

Напомним, что совсем недавно игроки ростовской молодежки уже провели встречу с ФК "Сочи". Вчерашние школьники показали отличные умения, но победить матерых сочинцев им так и не удалось. Встреча закончилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи".

Игроков молодежной команды в родном городе после этой игры встретили болельщики, которые выразили неимоверную гордость и кричали мальчишкам вслед ободряющие речевки.

Также стоит отметить, что после этой игры оба клуба были оштрафованы на 25 тысяч рублей за отсутствие защитных масок на болельщиках.

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