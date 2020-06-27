2020-06-27T11:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: число выздоровевших в два раза превысило число заболевших

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: от опасной болезни скончались еще 10 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 116 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 116 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: в тяжелом состоянии находятся еще 30 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились 9 311 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 116 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 30 пациентов. Врачам не удалось спасти жизни 115 человек. Выздороветь смогли уже 5 353 дончанина. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 222. Коэффициент распространения инфекции – 0,86.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (69), Шахтах (8), Новочеркасске (4), Белокалитвинском (4), Азовском (3), Аксайском (3) районах, Батайске (3), Октябрьском (3), Багаевском (2), Цимлянском (2) районах, Новошахтинске (2), Донецке (2), Азове (2), Таганроге (2), Мясниковском (2), Красносулинском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Каменском (1), Неклиновском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новыми жертвами коронавируса стали 92-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов пищеварения; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями эндокринологической системы, органов дыхания и печени; 69-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием почек; 76-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем; 50-летний мужчина с гипертонической болезнью; 59-летний мужчина с болезнью системы кровообращения и хроническим заболеванием почек; 64-летний мужчина с болезнями органов дыхания и пищеварения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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