Матч ФК "Ростов" - ФК "Арсенал", последние новости на 27 июня 2020: на стадион смогут пройти только болельщики с температурой не выше 37,1

Матч ФК "Ростов" - ФК "Арсенал", последние новости на 27 июня 2020: на входе каждый из болельщиков должен предъявить полученное смс-сообщение, абонемент и паспорт владельца абонемента.

Подготовка к матчу ФК "Ростов" - ФК "Арсенал", который состоится сегодня, 27 июня в 20:00 на "Ростов-Арене" идет полным ходом. Болельщикам огласили условия, при которых можно будет попасть на стадион.

Во-первых, каждый желающий попасть на матч на входе должен будет предъявить полученное смс-сообщение, разрешающее проход на стадион, а также сезонный абонемент и паспорт владельца этого самого абонемента. (Исключение составляют пригласительные абонементы, абонементы граждан старше 65 лет, а также детские абонементы (до 14 лет)) Во-вторых, при входе на стадион на каждом болельщике должны быть защитная маска или респиратор и перчатки. И, в-третьих, каждому фанату измерят температуру, и если она будет превышать 37,1, то проход на стадион для него будет закрыт. Кроме того, места болельщиков на стадионе изменены согласно регламенту РПЛ и требованиями о социальной дистанции.

- Если Вы всё еще не получили СМС или звонок от ФК «Ростов» - просим Вас обратиться в билетный отдел по телефону: +7 (988) 560-26-29, - сообщили в пресс-службе клуба.

Что касается работы парковок в день матча, то для удобства болельщиков большинство парковочных зон будут находиться в свободном доступе. Болельщики, входящие через КПП G1, смогут оставить автомобиль на парковках Р3 и Р4. Для болельщиков, входящих через КПП G5, доступна парковка Р9. Для зрителей будет доступна возможность кругового прохода вокруг стадиона по внешнему стилобату. Владельцы абонементов VIP могут воспользоваться парковкой VIP2 по предъявлению абонемента или спецпропуска.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса магазины на территории стадиона работать не будут и максимум, что можно будет приобрести там - это питьевая вода.

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