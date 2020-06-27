2020-06-27T22:29:37+03:00
Спорт

Первая победа "Ростова" после карантина: желто-синие обыграли "Арсенал" со счетом 2:1

Голами отметились Павел Мамаев и Алексей Ионов
Виктория Никитина
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"Ростов" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Фото: ФК "Ростов""Ростов" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Фото: ФК "Ростов"
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ФК "Ростов" одержал победу над "Арсеналом" в домашнем матче на "Ростов-Арене". Игра закончилась со счетом 2:1.

Голами отметились Павел Мамаев на первой минуте матча и Алексей Ионов на 16-й минуте. Шомуродов выполнил отличную навесную передачу вглубь штрафной «оружейников». На нее откликнулся наш атакующий полузащитник, и в касание головой отправил мяч в сетку.

- Под конец тайма игра выровнялась, «Арсенал» стал играть смелее в атаке, оборона «Ростова» вместе с Песьяковым с этими атаками справлялись. Наши же игроки стали играть на контраках, Саплинов чуть было не сделал счет разгромным после очередной атаки, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Во втором тайме тульской команде удалось все-таки отыграть один мяч. Гол забил Луценко на 58 минуте. Песьякову приходилось чаще, чем в первой половине игры, выручать свою команду. Ответить тем же попытался и Элдор Шомуродов, но Лодыгин в прыжке смог вытащить удар из дальнего угла.

Шанс забить еще один гол на 71-й минуте упустил Данила Прошляков. Он не успел правильно подстроиться под мяч.

Благодаря победе над "Арсеналом" жёлто-синие набрали 41 очко и оторвались от ЦСКА на 4 очка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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