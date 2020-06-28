Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 июня 2020 года: от опасной инфекции скончались еще 10 человек

В Ростове-на-Дону на 28 июня прирост за сутки составляет 116 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 9 311 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 116 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. Врачи не смогли спасти жизни 115 дончан. Выздороветь удалось 5 353 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 222. Коэффициент распространения инфекции – 0,86.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (69), Шахтах (8), Новочеркасске (4), Белокалитвинском (4), Азовском (3), Аксайском (3) районах, Батайске (3), Октябрьском (3), Багаевском (2), Цимлянском (2) районах, Новошахтинске (2), Донецке (2), Азове (2), Таганроге (2), Мясниковском (2), Красносулинском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Каменском (1), Неклиновском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 6% - старше 80 лет, 2,6% - дети. В стационарах содержатся 693 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30%.

Новыми жертвами коронавируса стали 92-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов пищеварения; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями эндокринологической системы, органов дыхания и печени; 69-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием почек; 76-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем; 50-летний мужчина с гипертонической болезнью; 59-летний мужчина с болезнью системы кровообращения и хроническим заболеванием почек; 64-летний мужчина с болезнями органов дыхания и пищеварения.

Врачи наблюдают за состоянием 9 756 человек, из них на самоизоляции дома – 9 742. Сняты с медицинского учета 46,6 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 56,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 729 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 239,3 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: число выздоровевших в два раза превысило число заболевших.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: от опасной болезни скончались еще 10 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!