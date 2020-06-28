Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 июня 2020 года: опасную инфекцию подхватили 109 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 июня 2020 года: выздороветь смогли уже 5 482 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 420 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 109 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 35 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 117 дончан. Выздороветь удалось 5 482 заболевшим.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (73), Белокалитвинском (5) районе, Азове (4), Мясниковском (4), Азовском (3) районе, Каменске-Шахтинском (3), Батайске (2), Волгодонске (2), Шахтах (2), Неклиновском (2), Аксайском (1) районах, Новошахтинске (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летний мужчина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и 73-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.

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