Адвокат бывшей жены Тарасова ответил на выпад Костенко об алиментах

Известный адвокат по семейному праву Сергей Жорин, представлявший интересы бывшей жены Дмитрия Тарасова, в своем микроблоге ответил на высказывания Анастасии Костенко по поводу алиментов, назначенных ее мужу.

Напомним, что ранее Костенко в своем аккаунте Instagram опубликовала пост о том, что первая супруга ее нынешнего мужа затребовала слишком большие алименты на старшую дочь и тем самым ущемила права детей Анастасии. В своих высказывания девушка упомянула и адвоката Сергея Жорина, который защищал права первой жены Тарасова. Она обвинила юриста в том, что он сильно преувеличивал сумму дохода футболиста и по неизвестной причине включил в нее денежные поступления самой Костенко. Кроме того, по словам модели, Жорин и сам занижал сумму своих доходов, чтобы его дети получали минимальные алименты.

Адвокат не смог стерпеть такого обвинения в свою сторону и поспешил ответить на слова Костенко. Так как Настя заблокировала комментарии под своим постом, он сделал публикацию на своей странице. Юрист засомневался, что супруга Дмитрия Тарасова вообще знакома с материалами дела и опроверг ее слова о том, что к заработку Тарасова были приписаны лишние нули.

- Напомню, именно Дмитрий обратился в суд, где с учетом уточнённого иска предлагал выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей, ссылаясь на то, что является безработным (на момент уточнения иска) и больше платить не может. Именно чтобы проверить доводы Дмитрия, суд, по нашему ходатайству сделал ряд запросов. И ответы на эти запросы показали, что все не так уж и плохо. Учитывая это - мы подали встречный иск, который в большей части и был удовлетворён судом. При этом суд носил состязательный характер и каждая из сторон имела возможность представлять доказательства в обоснование своих доводов. Мы воспользовались своим законным правом и доказали документально свои утверждения, - написал Жорин.

Юрист в своем посте также отметил, что в отличие от Тарасова, его собственные трое детей получают алименты как минимум в пять раз выше того, что предложил своей старшенькой футболист.

- Доход свой я не занижал. Он является нерегулярным, в силу особенностей профессии. Но совесть моя никогда не позволяла предлагать 15 тысяч рублей. Хотя я зарабатываю значительно меньше, чем Дмитрий, - добавил юрист.

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