Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020 года: вирус обнаружен в 19 городах и районах области

В Ростове-на-Дону на 29 июня прирост за сутки 109 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области уже 9 420 человек заразились коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 109 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии сейчас находятся 35 человек. Врачи не смогли спасти жизни 117 дончан. Выздороветь удалось 5 482 пациентам. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 224,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,83.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (73), Белокалитвинском (5) районе, Азове (4), Мясниковском (4), Азовском (3) районе, Каменске-Шахтинском (3), Батайске (2), Волгодонске (2), Шахтах (2), Неклиновском (2), Аксайском (1) районах, Новошахтинске (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22% - в возрасте от 18 до 45 лет, 52,3% - от 46 до 65 лет, 18,4% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 1,8% - дети. В стационарах содержатся 684 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30%.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летний мужчина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и 73-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.

Врачи следят за состоянием 9 359 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 9 345. Сняты с медицинского учета 47,1 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 56,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 904 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 244,2 тысячи исследований.

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