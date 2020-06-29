2020-06-29T15:21:31+03:00
Общество

В аэропорту Ростова-на-Дону самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Лайнер летел из Москвы
Ольга ГОПАЛО
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Лайнер направлялся из Москвы. Фото: СТЕПАНОВ Александр.Лайнер направлялся из Москвы. Фото: СТЕПАНОВ Александр.
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В понедельник, 29 июня, в аэропорту Ростова-на-Дону экстренную посадку совершил самолет. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Известно, что лайнер с пассажирами на борту направлялся из Москвы в донскую столицу.

- По предварительным данным, пассажирский самолет Airbus-320 экстренно приземлился в аэропорту Платов, - добавили в ведомстве. - Причина экстренной посадки - отказ левого двигателя.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве уже организовали проверку по факту произошедшего. После нее станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, что это не первый случай, когда самолеты совершают экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Причиной одного из таких - он произошел в ноябре прошлого года - стала смерть пилота. По словам экипажа, мужчина пожаловался на боль в сердце, а экстренную помощь ему начали оказывать уже на борту. К сожалению, спасти пилота не удалось.

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8.08.2018, сейчас активно набирает вес и готовится к выписке. «Комсомольской правде-Ростов» удалось поговорить с мамой мальчика - жительницей Санкт-Петербурга Ириной, которая летела из Симферополя и родила прямо на борту самолета.

- У нас все хорошо, - рассказала она rostov.kp.ru. - Начались бессонные ночи, поэтому либо малыш на руках, либо мы спим. Его перевели ко мне в палату, кушаем грудь и понемногу растем. В порядке исключения мне предоставили отдельную палату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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