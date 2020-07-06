"Избыточно взял топливо и не хватило мощности": пилот предположил, почему разбился вертолет в Ростовской области

Сегодня, 6 июля рано утром вблизи поселка Кирсалово разбился частный вертолет. Он совершал обработку рисовых полей с воздуха. Скорее всего у пилотов была задача распылить некую субстанцию над посевами. Однако привычная работа закончилась трагедией - один человек скончался, а другой получил серьезные травмы. Предварительная причина крушения - отказ двигателя.

Виктор Дмитриевич - пилот с 15 летним опытом работы в авиации. Общий летный стаж - около 8 тысяч часов. Он управлял множеством различных вертолетов и знает о них не по наслышке.

- Ми-2 - очень легкий и слабый аппарат. Машина весит около двух тонн. Причины крушения, конечно, могут быть разными. Может быть пилоты заправили больше топлива, чтобы успеть закончить работу за один вылет. Сюда добавить вес специального оборудования, которое устанавливают для орошения полей, и получается, что вертолет перегружен, - поделился знаниями Виктор Дмитриевич.

По его словам, все составляющие могли значительно увеличить вес техники. Это неизбежно ведет к потере мощности. В свою очередь, снижение тяги создает трудности в управлении.

- Не стоит забывать какая сейчас жара в регионе. Погодные условия тоже влияют на поведение техники в воздухе. Перед вылетом учитываются многие показатели, среди которых влажность, ветер и т.д. Например, при температуре 20 градусов ты можешь взять 2,5 тонны, а если на улице 30 градусов - всего 500 килограмм, - добавил собеседник издания.

Таким образом, крушение могло произойти по целому ряду причин. Здесь нужно учитывать множество факторов, среди которых и погода и вес вертолета. Не стоит забывать о профессионализме самих пилотов. В любом случае, специалисты уже разбираются в деталях трагедии. Южная транспортная прокуратура уже организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/788879" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом.Видео ГУ МЧС по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео рухнувшего вертолета в Ростовской области

В результате падения аппарат превратился в гору искореженного металла [видео]