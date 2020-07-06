Появилось видео рухнувшего вертолета в Ростовской области

Появилось видеозапись упавшего вертолета МИ-2 в Ростовской области. На кадрах видно насколько сильно от удара пострадала машина. От аппарата осталось лишь гора искореженного металла. Видео опубликовали сотрудники МЧС сразу после того, как ликвидировали ЧП.

Напомним, вертолет упал сегодня утром примерно в 5:20. Крушение произошло в районе поселка Кирсалово, что в Пролетарском районе. Как выяснилось, в результате ЧП один человек погиб, а один пострадал.

В региональном МЧС уточнили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

На кадрах видно насколько сильно пострадал вертолетные лопасти. Кроме того, сильно повредился кузов машины, пробито ветровое стекло. Рядом находится специальная техника спасателей, с помощью которой они вытаскивали МИ-2 из воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/788879" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом.Видео ГУ МЧС по Ростовской области

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