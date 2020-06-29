2020-06-29T14:01:17+03:00
Общество

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: открывают лагеря, базы отдыха и летние кафе

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: губернатор смягчил ограничительные меры в регионе
Ольга ГОПАЛО
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Похоже, совсем скоро летом можно будет наслаждаться на полную катушку.Похоже, совсем скоро летом можно будет наслаждаться на полную катушку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: открывают лагеря, базы отдыха и летние кафе. В Ростовской области жизнь после пандемии коронавируса постепенно начинает входить в привычное русло. В выходные число заболевших уже было вдвое меньше, чем выздоровевших. И, похоже, совсем скоро, летом, можно будет наслаждаться на полную катушку. Так, глава региона подписал документ, в котором прописан очередной пакет снятия ограничений на Дону.

МФЦ, ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ И МУЗЕИ УЖЕ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Так, совсем недавно - с 25 июня, уже возобновили свою работу продовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня. Открыт путь в библиотеки, центры психолого-педагогической и социальной помощи. Приступили к работе учреждения дополнительного профессионального образования и переобучения, а в МФЦ и в иных органах государственной власти возобновили предоставление услуг в полном объеме.

Более того, гостиницы открылись для командировочных. Для участвующих в официальных соревнованиях спортсменов открыты отели. Кроме того, в музеях разрешается доступ к экспозициям под открытым небом. А еще заработали фитнес-центры. Правда, площадь на одного посетителя должна составлять не меньше четырех квадратных метра. Но бассейны по-прежнему пока не принимают пловцов.

ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ ГУЛЯТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ

Зато новая порция того, что разрешено, позволит с лихвой восстановить этот пробел. Так, 29 июня в Ростовской области может быть возобновлена работа открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Разрешается и работа прогулочных судов.

Также смогут начать деятельность детские оздоровительные лагеря – загородные и пришкольные. Заработают и спортивные секции – с учетом всех санитарных правил.

Откроются для посещения и зоопарки, - правда, пока в них не будет доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи.

Также разрешено посещение парков культуры и отдыха.

А с 27 июня в Ростовской области возобновили еще и проведение официальных спортивных мероприятий с участием зрителей – но заполнять позволено только 10 процентов от максимального числа зрительских мест. Плавательные бассейны пока под запретом.

Кроме того, заметно смягчен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше – они теперь могут выходить из дома не только по неотложным причинам - в магазин, аптеку, поликлинику, но и для прогулок, занятий физкультурой. Причем, в любое удобное для них время.

При этом лицевые маски по-прежнему остаются обязательным аксессуаром на лице.

- Режим самосохранения означает обязательное ношение лицевых защитных масок в общественных местах, полное соблюдение санитарных правил работодателями, - подчеркнул Василий Голубев. - Берегите себя и близких.

К слову, все эти изменения прописаны в новом постановлении регионального правительства «Об особенностях применения постановления правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года № 272».

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По данным донского правительства, больше всего новых инфицированных - в Ростове - 36. За ним идет Шахты - 13 и Новочеркасск - 9. Лечение в стационарах получают 703 пациента. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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