У судьи матча "Ростов" - "Уфа" выявили коронавирус: арбитра заменили

Сегодня, 8 июля, в день матча "Ростова" против "Уфа" у резервного арбитра матча выявили коронавирус. Артем Чистяков сдал текст на инфекцию, который показал положительный результат. В РФС уже отреагировали.

По официальной информации, опубликованной на сайте Российского футбольного союза, вместо Артема Чистякова был назначен Владимир Сельдяков.

Таким образом, состав судейской бригады на сегодняшний матч изменен. Главным судьей все также остается Алексей Еськов. Неизменными остались и его ассистенты - Игорь Демешко и Владислав Назаров. Резервный судья - Владимир Сельдков заменит своего коллегу с инфекцией.

В современном футболе контроль за соблюдением правил осуществляют с помощью VAR. За мониторами будет Николай Волошин, AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Алексей Тюмин.

Напомним, что матч "Ростов" - "Уфа" пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" в среду, 8 июля. Начало игры - в 20:30. Транслировать встречу будет по телевизору.

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